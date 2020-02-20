Как изменилась черненькая из «t.A.T.u.», которой сегодня исполняется 35 лет

2000–2001 гг.

Участницы ансамбля «Непоседы» Юля Волкова и Лена Катина, в 1999 году отобранные в группу «t.A.T.u.», выстрелили в 2000-м с синглом «Я сошла с ума». О скандальном дуэте стали говорить все. Через год появился дебютный альбом «200 по встречной» и клип «Нас не догонят», передает Life.

T.a.T.u. в 2003 году. ФОТО: Ian West/PA Wire/Press Association Images

А уже в 2003-м группа отправилась на «Евровидение» от России с песней «Не верь, не бойся, не проси» и заняла третье место. Рыженькая и черненькая девушки в костюмах школьниц покоряли мир, получая престижные музыкальные премии.

T.a.T.u. в 2003 году на Евровидении. ФОТО: Tairo Lutter

2005–2007 гг.

Девушки разорвали контракт со своим продюсером Иваном Шаповаловым и опровергли лесбийские отношения, популярность пошла на спад.

t.A.T.u в 2006 году в Вильнюсе. ФОТО: Ramûnas Danisevièius/

2010–2013 гг.

Девушки отправились в сольное плавание. Летом 2011 года Юля Волкова выпустила две песни «Woman All The Way Down» и «Rage». Но в 2012-м ее жизнь перевернулась. Певица узнала, что у нее рак щитовидной железы. А во время сложной операции Волковой повредили голосовой нерв, и она не могла не только петь, но и говорить.

t.A.T.u в 2009 году. ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

2016–2018 гг.

Невозможность петь стала для Юли ударом. В 2017-м она перенесла уникальную операцию в Корее по возвращению голоса. А через год впервые вышла замуж. «Теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Спасибо, Боженька, за все», — написала тогда артистка в своем Instagram.

Певческое поле, 22.08.2018, Юлия Волкова выступает в рамках фестиваля «Танцевальная волна». ФОТО: Konstantin Sednev

2020 г.

К этому времени внешне Юля успела сильно измениться. Дело не только в том, что она повзрослела, но и в том, что увлеклась пластикой и косметическими процедурами: уколы ботокса, увеличение губ, подтяжка груди. Но поклонники по-прежнему любят ее и ждут возвращения на сцену. Сейчас девушка перенесла новую операцию на связках и по-прежнему работает над восстановлением голоса