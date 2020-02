Как изменилась черненькая из «t.A.T.u.», которой сегодня исполняется 35 лет

Девушки отправились в сольное плавание. Летом 2011 года Юля Волкова выпустила две песни «Woman All The Way Down» и «Rage». Но в 2012-м ее жизнь перевернулась. Певица узнала, что у нее рак щитовидной железы. А во время сложной операции Волковой повредили голосовой нерв, и она не могла не только петь, но и говорить.