Как изменилась черненькая из «t.A.T.u.», которой сегодня исполняется 35 лет

Юля Волкова, та самая черненькая из «t.A.T.u.», сегодня отмечает 35-летие, а со времени создания легендарного коллектива прошло уже 20 лет.
2000–2001 гг.
Участницы ансамбля «Непоседы» Юля Волкова и Лена Катина, в 1999 году отобранные в группу «t.A.T.u.», выстрелили в 2000-м с синглом «Я сошла с ума». О скандальном дуэте стали говорить все. Через год появился дебютный альбом «200 по встречной» и клип «Нас не догонят», передает Life.
А уже в 2003-м группа отправилась на «Евровидение» от России с песней «Не верь, не бойся, не проси» и заняла третье место. Рыженькая и черненькая девушки в костюмах школьниц покоряли мир, получая престижные музыкальные премии.
2005–2007 гг.
Девушки разорвали контракт со своим продюсером Иваном Шаповаловым и опровергли лесбийские отношения, популярность пошла на спад.
2010–2013 гг.
Девушки отправились в сольное плавание. Летом 2011 года Юля Волкова выпустила две песни «Woman All The Way Down» и «Rage». Но в 2012-м ее жизнь перевернулась. Певица узнала, что у нее рак щитовидной железы. А во время сложной операции Волковой повредили голосовой нерв, и она не могла не только петь, но и говорить.
2016–2018 гг.
Невозможность петь стала для Юли ударом. В 2017-м она перенесла уникальную операцию в Корее по возвращению голоса. А через год впервые вышла замуж. «Теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Спасибо, Боженька, за все», — написала тогда артистка в своем Instagram.
2020 г.
К этому времени внешне Юля успела сильно измениться. Дело не только в том, что она повзрослела, но и в том, что увлеклась пластикой и косметическими процедурами: уколы ботокса, увеличение губ, подтяжка груди. Но поклонники по-прежнему любят ее и ждут возвращения на сцену. Сейчас девушка перенесла новую операцию на связках и по-прежнему работает над восстановлением голоса