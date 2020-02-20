Соли в суставах: почему хрустят колени и что нужно исключить из меню?

С возрастом эластичность сухожилий и волокон соединительной ткани нарушается, и на измененных волокнах откладываются соли. Как это происходит? Здоровое волокно состоит из коллагена, который находится в связи с белком. Но когда в организме появляется инфекция, продукты жизнедеятельности бактерий вызывают распад коллагена на проколлаген А и колластромин В, передает Сегодня.

Откуда берется соль

"А что же такое соли? Организм больше чем на 70 % состоит из воды. И естественно, вода обеспечивает обмен солей в организме, которые после участия в обмене веществ выводятся из организма с мочой, потом. Бывают соли щавелевоуксусной кислоты — оксалаты. Мочевой кислоты — ураты и фосфорной кислоты — фосфаты. В здоровом организме соли взаимосвязаны с защитными белками в виде коллоидов. Соли свободно проходят через "сито" волокон соединительной ткани. Но если нарушается диета и, как следствие, водно-солевой обмен, то солевые коллоиды не проходят через соединительную ткань, а задерживаются на ней. Как, например, створоженное молоко задерживается на сите при процеживании", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Когда в организм попадает вирус, коллаген распадается, и на его грубые осколки колластромина "цепляются" высвободившиеся из связи с защитными белками соли.

Симптомы солей в суставах

Чем же проявляется такое "засаливание" соединительной ткани околосуставных сумок? Выпавшие оксалаты можно сравнить с иглами льда на стекле. Ураты с булыжниками — камнями на мостовой, а фосфаты — это тающий снег. Что будет чувствовать человек с подагрой, когда на "проблемное место" — сустав большого пальца ноги, например, выпадут оксалаты? Конечно, боль. Сустав опухает, кожа краснеет, волокна соединительной ткани вокруг сустава грубеют, утолщаются и при движении раздается хруст.

Людям, которые больны оксалурией, необходимо исключить продукты, богатые щавелевой кислотой и ее солями: чай, кофе, картофель, шпинат, бобовые, петрушку, свеклу, крыжовник, шоколад.