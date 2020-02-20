Косточки от яблок ядовиты?

Как оказалось, в косточках от яблок действительно содержится яд. В каждой - 0,6% гликозида амигдалина, который расщепляется в желудке до синильной кислоты. Однако даже если вы из тех людей, которые съедают яблоко, не оставляя огрызка, - волноваться не стоит. Чтобы вещество действительно привело к отравлению, необходимо съесть 3,7 грамма гликозида, а это два килограмма косточек.