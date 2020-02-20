Косточки от яблок ядовиты?

О том, что лесные грибы и ягоды могут быть смертельно опасны знает каждый из нас еще с малых лет. Но может ли яд содержатся в продуктах, которые мы сознательно употребляем на постоянной основе? Например, в яблоках. «Рамблер» попробовал разобраться в этом.
Как оказалось, в косточках от яблок действительно содержится яд. В каждой - 0,6% гликозида амигдалина, который расщепляется в желудке до синильной кислоты. Однако даже если вы из тех людей, которые съедают яблоко, не оставляя огрызка, - волноваться не стоит. Чтобы вещество действительно привело к отравлению, необходимо съесть 3,7 грамма гликозида, а это два килограмма косточек.
Вместе с тем помимо незначительной дозы яда в косточках содержатся витамины. В частности, B17. Его мало в природе, однако он крайне благотворно влияет на организм. К примеру, B17 останавливает рост раковых клеток.
Помимо этого, в крошечных ядрышках содержатся йод, белок и полезные жирные кислоты. Но стоит помнить, что извлечь пользу из яблочных косточек можно лишь в том случае, если они свежие.