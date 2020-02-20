Как слезть с сосудосуживающих капель для носа

Сосудосуживающие капли и спреи являются отличным эффективным средством в борьбе с насморком, но имеют огромный недостаток - они вызывают привыкание, которое развивается всего за несколько дней активного использования средства. В итоге у человека появляется зависимость: нос в буквальном смысле перестает функционировать без помощи препарата, что обрекает человека на длительные муки в попытках «завязать».

Чтобы побороть зависимость, нужно набраться терпения, но измученная постоянным использованием едких спреев слизистая носа точно скажет вам спасибо. Простой и эффективный способ заключается в следующем (и рабочим он является даже для многолетних заложников этих средств): нужно выстроить схему постепенного отказа от капель и спреев. Допустим, вы используете средство по два «пшика» в каждую ноздрю четыре раза в день. Смело сокращаем дозу вдвое, сначала «пшикая» по разу. Через день-два после этого мы вновь сокращаем количество используемого средства, оставляя всего два использования в день, например, утром и вечером, по одному «пшику в каждую» ноздрю.

Здесь начинается самое интересное: вы начинаете «пшикать» в каждый носовой проход поочередно. Использовали лекарство на одной ноздре, вторую оставляем дышать как есть (скорее всего дышать-то как раз она не будет, но это временно). Дыхание носом с одной ноздрей вполне реально перетерпеть, пока во второй идет процесс «отвыкания» от препарата и к рецепторам начнет возвращаться чувствительность.

Следующим этапом мы сокращаем средство до одной дозы в сутки. Решать вам, смотрите по ситуации: можно оставить прием лекарства на утро, чтобы вернуть бодрость и ясность организму, либо на вечер, чтобы спокойно засыпать ночью.

И заключительным этапом мы убираем последний «пшик». К этому моменту рецепторы уже практически придут в норму, поэтому полный отказ от сосудосуживающих капель не станет огромным стрессом.