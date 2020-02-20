Звезда 80-х Катя Семенова рассказала о состоянии 34-летнего сына

Сообщалось, что молодой мужчина находится в реанимации после инсульта. Катя Семенова решила прокомментировать состояние здоровья сына. Она подтвердила, что он ложился в больницу, но всего на 3 дня. Какой диагноз был у Ивана, она не сказала. Что касается инсульта, по словам артистки, то это выдумки. Она призвала акул пера не копаться в чужом грязном белье, а писать о творческих успехах артистов, пишет 7d.org.ua.