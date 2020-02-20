Скончался информатик, придумавший функции «копировать» и «вставить»

В США в возрасте 74 лет ушёл из жизни информатик Ларри Теслер, который придумал команды "вырезать", "копировать", "вставить". Об этом сообщает интернет-портал Yahoo. Причина его смерти не уточняется.
Теслер с 1973 года работал в научно-исследовательском центре Xerox PARC, где и разработал функции "вырезать", "копировать", "вставить". Также в этом центре были придуманы графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.
— Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) "вырезать", "копировать", "вставить" и много чего ещё. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходил легче. В понедельник Ларри скончался, — сообщила компания Xerox в своём твиттере.
Также известно, что в 1980 году Теслер сотрудничал с компанией Apple, где работал над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa. Последний считается предшественником Macintosh. В 1997 году он ушёл из Apple и работал с несколькими корпорациями, в том числе Amazon и Yahoo.