Скончался информатик, придумавший функции «копировать» и «вставить»

Теслер с 1973 года работал в научно-исследовательском центре Xerox PARC, где и разработал функции "вырезать", "копировать", "вставить". Также в этом центре были придуманы графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

— Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) "вырезать", "копировать", "вставить" и много чего ещё. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходил легче. В понедельник Ларри скончался, — сообщила компания Xerox в своём твиттере.