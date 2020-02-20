Врачи назвали неизвестные признаки сердечного приступа

Кардиологи из Американской академии дерматологии (AAD) заявили, что если ноготь не был ушиблен, то внезапно появившиеся на нем линии говорят об ишемической болезни сердца.
Это заболевание характеризуется абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда из-за пораженных коронарных артерий. ИБО может вызвать инфаркт или протекать хронически. Тогда человек время от времени сталкивается с приступами стенокардии.
По словам врачей, существует несколько симптомов ишемической болезни, которая рискует обернуться приступом и поставить под угрозу жизнь человека. Так, на приступ могут указывать красные или фиолетовые линии под ногтями.
Эксперты назвали это состояние осколочным кровотечением. Оно возникает вместе с высокой температурой и аритмией. Еще одним признаком болезни врачи назвали отекшие пальцы и увеличенные концевые фаланги (синдром барабанным палочек), сообщает Topnews со ссылкой на британский медицинский портал Express.co.
По словам кардиологов, есть целый ряд факторов риска, которые повышают вероятность развития заболевания. К ним относятся гипертония, высокий уровень холестерина в крови, диабет и курение.