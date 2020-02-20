Врачи назвали неизвестные признаки сердечного приступа

Это заболевание характеризуется абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда из-за пораженных коронарных артерий. ИБО может вызвать инфаркт или протекать хронически. Тогда человек время от времени сталкивается с приступами стенокардии.

По словам врачей, существует несколько симптомов ишемической болезни, которая рискует обернуться приступом и поставить под угрозу жизнь человека. Так, на приступ могут указывать красные или фиолетовые линии под ногтями.

Эксперты назвали это состояние осколочным кровотечением. Оно возникает вместе с высокой температурой и аритмией. Еще одним признаком болезни врачи назвали отекшие пальцы и увеличенные концевые фаланги (синдром барабанным палочек), сообщает Topnews со ссылкой на британский медицинский портал Express.co.