Гороскоп на 20 февраля: Раки будут готовы к переменам, а Козерогам не стоит отвлекаться на мелочи

Этот четверг находится под управлением 27-го лунного дня, его символ — трезубец. Этот день считается одним из самых светлых и благоприятных в периоде убывающей Луны. Но не надо торопиться с покупками и проявлением инициативы. Если какой-то вопрос беспокоил вас длительный период, именно сегодня возможно получить на него ответ.
Овен
Знакомства этого дня будут вам полезны в будущем. А вот планы придется подкорректировать из-за близких людей.
Телец
Обратите внимание на предложения от новых партнеров и внимательно изучите условия, чтобы избежать подвохов.
Близнецы
Большую часть дня вам придется посвятить незавершенным делам или людям из вашего прошлого.
Рак
Лев
Будьте начеку: мошенники будут всячески пытаться завладеть ценной конфиденциальной информацией.
Дева
В этот день для вас оптимальна политика невмешательства в чужие дела – будет спокойнее меньше знать.
Весы
В этот день для вас продуктивнее будет работа не в одиночку, а в коллективе коллег-профессионалов.
Скорпион
Старайтесь не обращать внимания на негативные комментарии окружающих относительно ваших действий.
День подходит для серьезных перемен во многих сферах жизни. Не бойтесь рисковать – вы останетесь довольны.
Козерог
Если вы не будете отвлекаться по мелочам, то вскоре сможете достичь поставленной и желанной цели.
Водолей
Ваша половинка нуждается в совете или помощи, а потому постарайтесь уделить свое время и силы.
Рыбы
Чтобы работа была сделана качественно, вам придется все делать самостоятельно, ни на кого не рассчитывая, пишет «Сегодня».