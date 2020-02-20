Гороскоп на 20 февраля: Раки будут готовы к переменам, а Козерогам не стоит отвлекаться на мелочи

Овен

Знакомства этого дня будут вам полезны в будущем. А вот планы придется подкорректировать из-за близких людей.

Телец

Обратите внимание на предложения от новых партнеров и внимательно изучите условия, чтобы избежать подвохов.

Близнецы

Большую часть дня вам придется посвятить незавершенным делам или людям из вашего прошлого.

Рак

День подходит для долгосрочного планирования и накопления сил, которые пригодятся для начала нового дела.

Лев

Будьте начеку: мошенники будут всячески пытаться завладеть ценной конфиденциальной информацией.

Дева

В этот день для вас оптимальна политика невмешательства в чужие дела – будет спокойнее меньше знать.

Весы

В этот день для вас продуктивнее будет работа не в одиночку, а в коллективе коллег-профессионалов.

Скорпион

Старайтесь не обращать внимания на негативные комментарии окружающих относительно ваших действий.

Стрелец

День подходит для серьезных перемен во многих сферах жизни. Не бойтесь рисковать – вы останетесь довольны.

Козерог

Если вы не будете отвлекаться по мелочам, то вскоре сможете достичь поставленной и желанной цели.

Водолей

Ваша половинка нуждается в совете или помощи, а потому постарайтесь уделить свое время и силы.

Рыбы