Эстонская певица рассказала о причинах своей неудачи на Eesti Laul

19-летняя певица призналась в Instagram stories, что ей было трудно понять, что произошло. «В течение нескольких дней я пытался проанализировать и выяснить для себя, что случилось на Eesti Laul. Ведь мой план не состоял в том, чтобы разочаровать эстонский народ и слушателей», — сказала Мерилин.

Во втором полуфинале Eesti Laul, Мерилин исполнила песню «Miljon sammu», которую она создала вместе с иностранными авторами и подверглась критике за плохую дикцию и пение.

Мерилин Мялк. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Молодая певица сказала, что обычно избегает комментариев, но на этот раз она сделала исключение. «Я думаю, что это было даже необходимо», — призналась она.

Мерилин продолжила: «Я искренне говорю, что не знаю, что стало роковым. Существует так много факторов: звук был плохой, у меня было слишком много хореографии, из-за которой я не смогла петь. Была проблема с ушными мониторами, что-то могло случиться за кадром, о чем я не могу говорить, но это повлияло на меня».

Мерилин, однако, не отчаивался и считает, что отсюда выйдет с более ценным опытом. «Легко говорить всевозможные вещи, легко быть экспертом во всем; в конце концов, никто не знает в действительности, что происходит за кулисами и на сцене», — сказала она в заключение.

Внимательные зрители заметили, что в субботу, во время одной из сьемок, косметика с лица Мерилин чудесным образом «исчезла», а через пару секунд видео продолжилось уже с косметикой на лице. Это означает, что в видео был вставлен кадр, снятый на главной репетиции. Мерилин понятия не имеет, почему так сделали, пишет Elu24.

«Не знаю, мне сказали, что это запланировано, но я не думаю, что это в порядке вещей», — рассмеялась певица.