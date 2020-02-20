Супруга Диброва рассказала о его самочувствии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала в Instagram о самочувствии супруга. По ее словам, сейчас состояние Дмитрия стабилизировалось. Однако о выписке речи пока не идет — врачи рекомендовали Диброву пройти полное обследование и еще немного полежать в больнице.

«Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу Банджо, очень обрадовался», — сообщила Полина.

Instagram @polinadibrova

Поклонники звездной семьи, в свою очередь, пожелали телеведущему огромного здоровья, а его молодой супруге терпения. «Ты все это время и мама, и папа троим детям, и успевать в больницу к мужу! Береги себя!» — написали фолловеры.