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Пристрастие к искусственному загару довело жительницу Англии до рака кожи и ампутации уха. О том, что чрезмерно частое посещение соляриев чревато раком, медицинское сообщество заговорило еще 10 лет назад.

Лицам младше 18 лет в Англии запрещено посещать солярии. Однако взрослым это делать не запретишь, и многих женщин в стране увлечение ультрафиолетом довело до онкологических заболеваний. По сравнению с началом 1990-х годов заболеваемость раком кожи в Британии выросла вдвое.

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44-летняя Антея Смит многие годы ходила в салон загара ежедневно. "В основном я загорала в горизонтальном солярии (sunbed - "солнечная кровать" в буквальном переводе с английского), потому что в лежачем солярии результат достигается быстрее," - рассказала Би-би-си жительница Стаффордшира.

"У меня была навязчивая зависимость: мне необходимо было ходить загорать и быть всегда загорелой", - говорит она.

Когда многолетняя привычка привела к раку, это стало для Смит неожиданностью. Опухоль распространилась по всему уху, и, как обычно при меланоме, единственно возможным методом лечения стала хирургическая операция - и не одна.

"Пришлось ампутировать левое ухо - ушную раковину - целиком. Затем во второй операции хирурги удалили полностью среднее и внутреннее ухо, слюнные железы с левой стороны и все лимфатические узлы, а часть черепа - височную кость - полностью", - рассказала Антея в эфире Би-би-си.

Так выглядело ухо Смит перед удалением BBC

"Я чувствую глубокую вину перед мужем и моими детьми - ведь все эти беды я навлекла на себя сама. И я причиняла себе вред по собственной воле, не имея никакого понятия о том, насколько это опасно".

Меланома в Британии и России

Нет никаких доказательств, что любой вид загара под ультрафиолетовой лампой менее вреден, чем пребывание на открытом солнце, официально заявляет Национальная служба здравоохранения Британии.

Власти вообще не рекомендуют загорать в косметических целях, особенно под лампами с UVA-излученим.

Общественный фонд "Меланома в Британии" требует полностью запретить горизонтальные солярии.

Меланома занимает пятое место среди наиболее распространенных в Британии видов рака.

44-летняя Антея Смит не подозревала, что навязчивое увлечение солярием может привести к раку BBC

В России заболеваемость меланомой также растет: в 2019 году ее выявляли у семи человек из 100 тысяч граждан, а 10 лет назад этот показатель составлял четыре случая на 100 тыс. С 2000 по 2010 год заболевших этим видом рака россиян стало на треть больше, по данным журнала "Онкохирургия".

В российском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина распространение рака кожи среди россиян связывали с тем, что они стали чаще ездить на южные курорты, другие специалисты упоминали рост популярности соляриев. "Даже однократное посещение солярия повышает риск развития меланомы в несколько раз", - заявлял врач-онколог Игорь Утяшев агентству РИА Новости в феврале прошлого года.

У пациентов с диагностированной меланомой высокие шансы на излечение, однако нельзя считать ее "легким" видом рака: хорошие прогнозы на лечение возможны только при раннем обнаружении злокачественной опухоли, на первой стадии. А "тяжелая" степень рака кожи начинается уже со второй стадии, поскольку метастазы распространяются по телу через кровоток.