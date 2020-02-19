Новая комедия на ТНТ расскажет о судьбе настоящего патриота в России

Саня — идеальный герой в неидеальном мире. Но есть у него и своя личная слабость — Ленка Сысарина. Кучин любит ее со школьных времен и думает, что девушку надо добиваться. Но реальная жизнь — это не армия, в которой все устроено четко по уставу — особенно в отношениях.

Пока Саня пытается обратить на себя внимание Ленки, которой больше всего хотелось бы уехать в Москву и стать звездой, по нему сохнет Катюха — простоватая девица, готовая принять Саню любым, ведь для нее он — настоящий мужик, не то, что остальные: гопники, бывшие наркоманы, неплательщики алиментов.

Порой Сане кажется, что перевоспитать земляков можно только кнутом, но вот незадача: он подал документы в академию ФСБ, а для того, чтобы пройти проверку, ему надо вести себя сдержанно. Сможет ли Кучин не поддаться искушению решать проблемы силой, разберется ли он в отношениях с женщинами и получится ли у него хоть на сантиметр приблизиться к благородной цели?

ФОТО: ТНТ

Алексей Базанов, актер и креативный продюсер: «Патриот» — это чистая комедия. Точнее — чистый ситком. Во-первых, это сериал про любовь: про любовь к Родине, про любовь мальчика и девочки, отца и сына, мужа и жены. Во-вторых, это сериал про мечту: про возвышенную и низменную мечту, про достижимую и несбыточную мечту, про магазин «Мечта».

В-третьих, это традиция — неунывающий солдат, патриот своей Родины, часто становился героем комедии в лучших образцах жанра («Небесный тихоход», «Максим Перепелица», «Василий Теркин»). Солдат нередко был героем народных сказок. Архетип лежал без дела, и мы его взяли».

Антон Зайцев, продюсер: «Патриотизм и юмор уживаются прекрасно. Столько хороших комедий было сделано в советское время, черно-белых и цветных, где показаны люди — как с высокими идеалами, так и со слабостями: «Патриотическая комедия», «Беспокойное хозяйство», «Интервенция», «Гусарская баллада». При этом наш сериал — это комедия не о патриотизме, это комедия, где одного из героев называют «патриотом» за его яркую позицию, но, на самом деле, все герои здесь патриоты и любят свой маленький городок».

В главных ролях в «Патриоте» — новые и по-настоящему интересные лица российского кино и театра: Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алена Савастова («Год свиньи»), фотограф Гоша Бергал (снимался в скандальном клипе «Татарин» группы АИГЕЛ), Вильма Кутавичюте («Восьмерка» Алексея Учителя), «театральный панк» Вася Березин, рэпер Нигатив. Также в сериале снялись Владимир Сычев («Физрук»), Валентина Лукащук («Обычная женщина»), Анастасия Самбурская и сам Алексей Базанов.

ФОТО: ТНТ

Алексей Базанов: «Пересмотрев всех актеров Москвы и Санкт-Петербурга, мы поняли, что спасти нас может только Россия. В какой-то момент я вспомнил, что семь лет назад мне писал парень Антон Жижин из Куединского района Пермского края, который очень хотел сняться в «Реальных пацанах» (тогда он был еще школьником). Я нашел его, посмотрел свежие фото и решил позвать на кастинг. Связался с ним, оказалось, что он на тот момент служит в армии. Я говорю, — это уже огромный плюс! Ты наполовину с нами. Актерское образование есть у тебя? Антон говорит, — конечно, закончил ЕГТИ, курс Николая Коляды. Антон записал самопробы прямо в казарме, за остальных героев сцены для проб подыгрывали реальные солдаты. По этим пробам Антон был утвержден в проект».