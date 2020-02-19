Влад Топалов растрогал фанатов фото с маленьким сыном

Влад Топалов не устает то и дело выкладывать в Instagram милые семейные фотографии. На этот раз певец похвалился подписчикам, что его маленький сын потихоньку учится плавать в бассейне.

«С каждым днем мы меняемся. Это, конечно, самое сложное и самое приятное приключение в жизни!» — написал Топалов.

В числе прочего, артист признался: выбрать подходящее место для обучения малыша было не так-то просто. «Его почти везде не пускают», — сообщил он с огорчением. На заднем фоне умилительной картины — любимая мама и жена, телеведущая Регина Тодоренко. Поклонники знаменитой пары пришли в настоящий восторг от трогательного снимка.