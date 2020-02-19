Ср, 19.02.2020
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«Вот это мужчина!» Стас Костюшкин взбудоражил подписчиц обнаженным торсом

Стас Костюшкин

ФОТО: Instagram

Певец Стас Костюшкин опубликовал в Instagram «жаркое» фото, взбудоражившее его подписчиц. На снимке 48-летний экс-участник дуэта «Чай вдвоем» позирует с обнаженным торсом и в белом махровом полотенце, повязанном на бедрах, пишет Пятый канал.

Музыкант находится в потрясающей физической форме: идеальный пресс, накаченная грудь и мускулистые руки.

Нет желания на ночь глядя обсудить ковролин или плитку?

— иронично подписал пост Стас.

Поклонницы буквально взревели от восторга. Сексуальная фотография исполнителя вызвала огромный резонанс в соцсети.

Фанатки одна за другой оставляли под снимком восхищенные комментарии. Наиболее популярным сообщением было «давайте лучше обсудим, что под полотенцем». Однако большинство пользователей все-таки соблюдали правила приличия и обошлись простыми комплиментами.

Вот как надо выглядеть в старости!

А, блин, кубики!

Шикарный!

Вот это мужчина!

— написали фолловеры.

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