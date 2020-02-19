«Вот это мужчина!» Стас Костюшкин взбудоражил подписчиц обнаженным торсом

Певец Стас Костюшкин опубликовал в Instagram «жаркое» фото, взбудоражившее его подписчиц. На снимке 48-летний экс-участник дуэта «Чай вдвоем» позирует с обнаженным торсом и в белом махровом полотенце, повязанном на бедрах, пишет Пятый канал.
Музыкант находится в потрясающей физической форме: идеальный пресс, накаченная грудь и мускулистые руки.
Нет желания на ночь глядя обсудить ковролин или плитку?
— иронично подписал пост Стас.
Поклонницы буквально взревели от восторга. Сексуальная фотография исполнителя вызвала огромный резонанс в соцсети.
Фанатки одна за другой оставляли под снимком восхищенные комментарии. Наиболее популярным сообщением было «давайте лучше обсудим, что под полотенцем». Однако большинство пользователей все-таки соблюдали правила приличия и обошлись простыми комплиментами.
Вот как надо выглядеть в старости!
А, блин, кубики!
Шикарный!
Вот это мужчина!
— написали фолловеры.