Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»

Напомним, что 11-летняя Микелла заняла первое место на проекте, но чуть позже Первый канал устроил проверку, в ходе которой стало известно, что за девочку голосовали боты. Тогда результаты были аннулированы, а всех финалистов назвали победителями. Поклонники же обвинили Алсу и ее мужа в подтасовке результатов и в том, что они воспользовались своим положением и покупали голоса.