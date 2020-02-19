Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»

Известная певица Алсу стала героиней шоу «Осторожно, Собчак!». Само собой, в откровенном интервью была затронута скандальная тема победы ее дочери Микеллы на шоу «Голос. Дети», пишет Экспресс газета.
Напомним, что 11-летняя Микелла заняла первое место на проекте, но чуть позже Первый канал устроил проверку, в ходе которой стало известно, что за девочку голосовали боты. Тогда результаты были аннулированы, а всех финалистов назвали победителями. Поклонники же обвинили Алсу и ее мужа в подтасовке результатов и в том, что они воспользовались своим положением и покупали голоса.
Произошло то, к чему никто не был готов. Но все сошлись на том, что сама система голосования была не совершенна. И так получается, что все мы стали заложниками этой ситуации.
По словам Алсу, создатели шоу сами пригласили ее дочь на кастинг, а также не стали скрывать факт родства девочки с певицей. Алсу призналась, что действительно в какой-то степени покупала голоса.
Я признаю, что да. Я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Все участники всех сезонов покупали свои голоса. Потому что нельзя было отдать свой голос, не заплатив. Каждое смс стоило денег. Я лично купила 40 смс. У меня два телефона. Мы попросили всех друзей и родственников,
- отметила Алсу.
Алсу жалеет лишь о том, что агитировала своих многочисленных поклонников голосовать за ее дочку.