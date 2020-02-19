«Опозорили нацию»: снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок затравили в Сети

Как выяснилось, в нескольких сексуальных сценах с элементами порнографии снялись российские девушки. Их личности рассекретили пользователи Telegram-канал «Двач».

В публикации указаны ссылки на соцсети участниц съемок. Часть ссылок подписана в зависимости от роли девушек на видео, например, «мамка шлюх», «занималась сексом на столе» и другие образы. Отметим, что сам Линдеманн также появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео.

Примечательно, что клип можно найти сейчас исключительно на ресурсах для взрослых, а на YouTube сейчас можно только послушать композицию.

Между тем, кадры неотцензурированного варианта клипа привели в негодование организатора так называемого «Мужского государства» Владислава Позднякова - его виртуальная организация исповедует радикальный патриархат. В свое время Поздняков получил условный срок за экстремистские призывы против женщин, которые встречаются с иностранцами. После этого он бежал в Польшу, но и там он призывает к насилию в отношении девушек.

Так, к журналистам обратилась одна из жертв травли, развернутой в ее отношении со стороны Позднякова, вплоть до угрозы убийством. По словам девушки, она приняла участие в злополучном клипе Тилля Линдеманна.

К тому же абсолютное большинство участниц съемок даже не подозревали о том, что в клип войдут такие кадры. «Съемки проходили в России, вот откуда там столько русских девушек, — рассказала одна из снимавшихся. — Но были также немки, француженки, бельгийки. Меня пригласила знакомая из самарской музыкальной тусовки. Было очень интересно, меня Тилль возил как жертву на тележке носильщика. Ни о какой порнографии я не слышала, ничего такого мне не предлагали. А предложили бы — не согласилась».

Напомним, лидер Rammstein Тилль Линдеманн организовал новый музыкальный проект, получивший матерное название: написанное латиницей напоминает транслитерацию популярного русскоязычного посыла» в нецензурном виде.