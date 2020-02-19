Чем опасна мытая морковь из магазина

В современных магазинах появилось большое количество альтернативных продуктов. Например, одного картофеля или моркови может быть несколько разных видов. Иногда на прилавках встречаются мытые овощи, которые настолько чистые, что блестят. «Рамблер» рассказывает, чем они могут быть опасны.
Иногда мытая морковь не уступает по цене грязной, но лучше все-таки ее не покупать. Если самостоятельно чистить морковь с щеткой и водой, без специальных средств, то продукт все равно не будет стерильно чистым. Магазинные корнеплоды всегда очень хорошо очищены. Из-за этого у многих покупателей возникают сомнения.
Официально бренды не рассказывают, как именно очищена морковь, поэтому и сложилась одна из версий о том, что для этого используют специальные химические вещества. Может быть кому-то будет все равно, ведь при готовке все это выкипает и выпаривается. Однако перед чисткой щетками и водой корнеплоды замачивают в мыльном растворе. Если продавец не очень добросовестный, он может использовать дешевые средства, которые потом впитывают в себя корнеплоды. Таким образом, при варке и жарке все чистящие средства остаются в бульоне и масле.
В некоторых случаях чистящий раствор затрагивает только кожуру, поэтому будет безопаснее, если мытую морковь еще раз промыть, а уже после этого приступать к чистке. Однако, если вы повторяете эти действия, то возможно вам не нужно покупать такой продукт в магазине.