Чем опасна мытая морковь из магазина

Иногда мытая морковь не уступает по цене грязной, но лучше все-таки ее не покупать. Если самостоятельно чистить морковь с щеткой и водой, без специальных средств, то продукт все равно не будет стерильно чистым. Магазинные корнеплоды всегда очень хорошо очищены. Из-за этого у многих покупателей возникают сомнения.

Официально бренды не рассказывают, как именно очищена морковь, поэтому и сложилась одна из версий о том, что для этого используют специальные химические вещества. Может быть кому-то будет все равно, ведь при готовке все это выкипает и выпаривается. Однако перед чисткой щетками и водой корнеплоды замачивают в мыльном растворе. Если продавец не очень добросовестный, он может использовать дешевые средства, которые потом впитывают в себя корнеплоды. Таким образом, при варке и жарке все чистящие средства остаются в бульоне и масле.