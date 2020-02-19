Ср, 19.02.2020
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Ляйсан Утяшева удивила подписчиков худобой

Ляйсан Утяшева

ФОТО: Instagram

Ляйсан Утяшева кардинально изменилась, чем удивила поклонников. Звезда поучаствовала в новом шоу, пишут Дни.ру.

Телеведущая разместила в своем Instagram-аккаунте короткий ролик с репетиции. В нем гимнастка с короткими рыжими волосами находится на сцене с одной из участниц второго сезона шоу "Танцы" Анастасией Вядро.

Ляйсан Утяшева позирует в длинном бархатном платье с открытой спиной. Ее волосы уложены назад с помощью геля. Подписчики с трудом узнали звезду – настолько она похудела. "Я испугалась", - призналась одна из поклонниц.

Особое внимание привлекли ноги знаменитости. Фолловеры призвали Ляйсан Утяшеву больше не худеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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