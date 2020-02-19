Ляйсан Утяшева удивила подписчиков худобой

Ляйсан Утяшева кардинально изменилась, чем удивила поклонников. Звезда поучаствовала в новом шоу, пишут Дни.ру.
Телеведущая разместила в своем Instagram-аккаунте короткий ролик с репетиции. В нем гимнастка с короткими рыжими волосами находится на сцене с одной из участниц второго сезона шоу "Танцы" Анастасией Вядро.
Ляйсан Утяшева позирует в длинном бархатном платье с открытой спиной. Ее волосы уложены назад с помощью геля. Подписчики с трудом узнали звезду – настолько она похудела. "Я испугалась", - призналась одна из поклонниц.
Особое внимание привлекли ноги знаменитости. Фолловеры призвали Ляйсан Утяшеву больше не худеть.