Бывший муж Лолиты рассказал о наркомании певицы

Мужчина в течение долгого времени хранил молчание, не высказываясь о расставании со знаменитостью, несмотря на многочисленные обвинения в свой адрес. Однако теперь, на фоне развернувшейся травли, он заявил, что устал бороться с «ветряными мельницами» и попросил СМИ не задавать ему вопросов, а также не приглашать на скандальные передачи.

«Впервые за четыре месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее, превратили в фарс обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами! Особенно после этих навязанных псевдо-новостей, которые больше напоминают «кашу из топора». Кем меня только не делали: и альфонсом, и оленем, и многоженцем», - пожаловался бывший муж Лолиты.

По его словам, скандальным поведением Лолита перечеркнула все счастливые моменты, которые у них были.

«Теперь я начинаю понимать, почему Александр Цекало не давал никаких интервью, он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и всем, что с ним связано», - пишет Дмитрий Иванов.

При этом он обвинил Лолиту Милявскую в наркозависимости и ведении нездорового образа жизни, особо обратившись к адвокату исполнительницы Сергею Жорину, которого, по словам Иванова, хотели лишить его статуса.

«Отдельно хочется обратиться к господину Жорину. Сережа, успокойся! Понятно, что трудно отказаться от легких денег, найдя такого »сладкого« клиента. Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на шестом десятке? В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон! Теперь я понимаю, за что тебя хотели лишить адвокатского статуса. Ладно, тебе плевать на насмешки над тобой в профессиональной среде, но зачем ты делаешь посмешище из Лолиты?» - возмущается Дмитрий.