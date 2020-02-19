Не вышедшая в финал Eesti Laul Мэрилин Мялк обратилась к тем, кто не пострадал от ее пения

19-летняя Мэрилин исполнила песню «Миллион шагов» во втором полуфинале Eesti Laul и в финал не попала. Выступление певицы подверглось резкой критике на Youtube: ее обвинили как в плохой дикции, так и в отвратительном пении. «Ничего более ужасного мы не видели», «кошмарно» и «несомненный провал, потому что ужасно» - это лишь некоторые из самых мягких комментариев. Многие не понимали, почему Мэрилин пела на эстонском.

Мэрилин не унывает и не переживает из-за провала. В Instagram она с юмором написала: «Если вы не пострадали, слушая полуфинал Eesti Laul, можете пострадать сейчас». И добавила видео песни, которую она спела в студии MyHits.

Мэрилин еще в январе призналась, что ей нравится петь на эстонском, но отметила, что это опаснее, чем петь на английском. «На английском гораздо легче петь. Поэтому я могу сказать, что выбор песни на эстонском языке был для меня большим испытанием, но я, кажется, готова к этому», - говорила Мэрилин.