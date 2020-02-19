Онколог озвучила «черный список» продуктов питания

По словам медика, для профилактики рака необходимо соблюдать сбалансированную диету с высоким содержанием клетчатки. А вот красное мясо следует употреблять не чаще одного-двух раз в неделю.

Она отметила, что между употреблением мяса в большом количестве и овышенным риском рака толстой кишки наблюдается четкая связь, цитирует ее «Российская газета».

Сама Бейтцен-Хейнеке отказалась от сладкого, указав на связь между присутствием в рационе продуктов с сахаром (особенно сладких напитков) и онкологией. А сладкую газировку онколог посоветовала заменить несладким чаем и водой.

По словам онколога, она старается питаться исключительно здоровой и натуральной пищей. Ее рацион состоит из овощей, цельнозерновых продуктов и фруктов. При этом в ежедневном рационе Бейтцен-Хейнеке преобладают овощи. А вот фрукты она ест в небольших количествах, так как в них много сахаров, в том числе фруктозы. А она можно привести к развитию жировой болезни печени.

С коллегой согласен и дерматолог из Германии Йенс Тесманн, который считает, что сахар является провокатором воспалительных процессов кожи. По мнению гастроэнтеролога Дагмар Майнц, на столе должно быть больше овощей, чем фруктов. Так как последние зачастую содержат много фруктозы, и если их есть в большом количестве, то возрастает риск развития жировой болезни печени.

Эксперт посоветовала из популярных гарниров отдавать предпочтение картофелю из-за меньщей калорийности и большей пользы продукта по сравнению с белым рисом или макаронами.