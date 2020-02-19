«Кричат, истерят и проклинают»: раскрыта скандальная правда о закулисье шоу «Голос.Дети»

Наблюдавшие за шоу, в жюри которого попали Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Баста, заплаканные дети стали нормой для этого проекта, и поведение их родителей также оставляет желать лучшего.

«Мальчик еще не научился делить столбиком, но его уже на всю страну объявили лузером… А соседку, с которой он играл, взяли. Какая тут может быть реакция?» - пишут фолловеры.

При этом родители нередко спускают всё накопившееся негодование на голову проигравшему ребенку. «Они злятся на своих детей: причитают, отчитывают, кричат, истерят, скрещивают руки над головой и проклинают все на свете», - пишет Telegram-канала «Русский шаффл».

По словам пользователей, детский музыкальный проект «очень злой», находиться там в состоянии даже не все его сотрудники: им приходится постоянно делать выбор - или заключать компромисс с совестью, или становиться «стальными солдатами».

Напомним, что в прошлом сезоне шоу «Голос.Дети» разгорелся настоящий скандал. Победительницей проекта изначально стала дочь певицы Алсу, однако затем оказалось, что результаты голосования зрителей были «накручены». В результате итоги были аннулированы, и «Первый канал» провел еще один финал шоу.