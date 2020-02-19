Гороскоп на 19 февраля: Близнецов попросят о помощи, а Стрельцам лучше избегать конфликтов

Сегодня на нас действуют энергии 26-го лунного дня, символами которого служат болото и жаба. Это один из самых энергетически сложных дней во всем лунном календаре. Созерцание и размеренные спокойные занятия — вот чем стоит заполнить этот день всем знакам зодиака, но для всех есть и свои, особенные, нюансы и советы.
Овен
Чтобы не испортить настроение себе и окружающим, старайтесь не вмешиваться в чужие проблемы.
Телец
Этот день принесет вам хорошие новости и позитивное настроение. Не скупитесь делиться ими с близкими.
Близнецы
Оглянитесь вокруг себя – возможно, кому-то потребуется ваша помощь, которая окажется просто бесценной.
Проведите хотя бы пару часов на свежем воздухе – он принесет пользу и бодрость вашему организму.
Лев
Навестите или позвоните старшим родственникам, с которыми давно не общались – это нужно как им, так и вам.
Дева
Не игнорируйте первые сигналы своего организма, чтобы не проморгать более серьезную проблему.
Весы
Подходящий день для реализации давно запланированных перемен в жизни. Пусть вас ничего не пугает, пишет «Сегодня».
Скорпион
Стрелец
Ваша мудрость и чувство такта помогут предотвратить надвигающуюся бурю и сохранить мир в коллективе.
Козерог
Ваше хорошее настроение в всецело зависит от созданного вами же уюта в окружающем вас пространстве.
Водолей
Не удивляйтесь, если в этот день вам придется изменить свои планы – вы будете рады таким переменам.
Рыбы
Накопившиеся хозяйственные вопросы свалятся на вас в одночасье. Но с поддержкой коллег вы быстро все успеете.