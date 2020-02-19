Гороскоп на 19 февраля: Близнецов попросят о помощи, а Стрельцам лучше избегать конфликтов

Овен

Чтобы не испортить настроение себе и окружающим, старайтесь не вмешиваться в чужие проблемы.

Телец

Этот день принесет вам хорошие новости и позитивное настроение. Не скупитесь делиться ими с близкими.

Близнецы

Оглянитесь вокруг себя – возможно, кому-то потребуется ваша помощь, которая окажется просто бесценной.

Рак

Проведите хотя бы пару часов на свежем воздухе – он принесет пользу и бодрость вашему организму.

Лев

Навестите или позвоните старшим родственникам, с которыми давно не общались – это нужно как им, так и вам.

Дева

Не игнорируйте первые сигналы своего организма, чтобы не проморгать более серьезную проблему.

Весы

Подходящий день для реализации давно запланированных перемен в жизни. Пусть вас ничего не пугает, пишет «Сегодня».

Скорпион

Удачный день для спонтанных приобретений – у вас есть шанс купить полезную вещь, которая прослужит долго.

Стрелец

Ваша мудрость и чувство такта помогут предотвратить надвигающуюся бурю и сохранить мир в коллективе.

Козерог

Ваше хорошее настроение в всецело зависит от созданного вами же уюта в окружающем вас пространстве.

Водолей

Не удивляйтесь, если в этот день вам придется изменить свои планы – вы будете рады таким переменам.

Рыбы