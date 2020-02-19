Подгузники в тарелках, секс в зале ресторана и неэтичные комментарии: что же творится в таллиннских ресторанах?

На просторах эстонского интернета нашлась страница в Instagram @restomeemid , где можно найти множество интернет-мемов, которые несут в себе остроумный и иронический посыл. Как признался сам основатель страницы Райнис Паюмяэ в интервью для телепередачи Õhtu! — страница является для него некой отдушиной после тяжелого рабочего дня, способом коммуникации с остальными работниками ресторанов, так как все представленные ситуации соответсвуют действительности и знакомы любому официанту или бармену.

На днях Райнис предложил подписчикам, которых на странице restomeemid уже более 8000, поделиться самыми безумными или странными случаями, которые происходили с официантами или барменами на работе. На удивление, отклик подписчиков был колоссальный — в личные сообщения страницы пришло так много сообщений, что разместить их в Instagram stories не получилось.

Из сотни историй мы выбрали самые забавные и относительно безобидные:

Истории подписчиков страницы @restomeemid ФОТО: Скриншоты из Instagram stories/@restomeemid

«Чтобы Бог не увидел, что клиент пьет вино, пришлось перелить вино из бутылки в чайник и принести к столу», «Пришел с щенком, начал пить, щенок потерялся», — пишут подписчики. Райнис понадеялся, что щенок нашел хозяина получше.

Истории подписчиков страницы @restomeemid ФОТО: Скриншот Instagram stories/@restomeemid

Отдельной темой стали и мамочки, историй с участием которых было больше, чем достаточно.

«Молодая женщина пришла в кафе с грудным молоком и потребовала, чтобы я сделала ей латте с этим молоком», «Поменял ребенку подгузник прямо на столе и положил использованный в пустую тарелку», — пишут свидетели обезумевших родителей.

Истории подписчиков страницы @restomeemid ФОТО: Скриншот из Instagram/@restomeemid

Не удивительно, что работники ресторанов и кафе часто сталкиваются с финскими туристами, которые, по всей видимости, доставляют им немало хлопот.

«Господин, которому было немного за 60, подарил 7 пар стрингов и велел распаковать подарок дома», «Пожилой финн, разговаривающий на эстонском языке, предложил мне 300 евро если я пойду к нему в гости. Я тоже мужчина..», — пишут работники ресторанов.

Отдельной темой стало и физическое насилие, жертвами которого становились исключительно представительницы женского пола.

Одна из девушек написала, что отказалась обслуживать столик, за которым сидели хорошо выпившие мужчины, на что получила кулаком в лицо. Другая же девушка рассказала, как один из посетителей шлепнул ее по ягодице, на что она дала молниеносный отпор — ударила обидчика по уху.

Нередко посетители позволяли себе оставлять неэтичные комментарии в адрес официанток, и чаще всего женщинам предлагали оказание интимных услуг за деньги.

Были и случаи смертей — в одном сообщении рассказывалось о том, как клиент заказал кружку пива, выпил ее и умер. В другом — клиент ушел вечером в туалет, а утром его увезли на катафалке...