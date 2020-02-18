Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз

Жена известного репера Джигана стала мамой в четвертый раз. Малыш появился на свет путем кесарева сечения, сообщает Dni.ru.
О беременности Оксаны Самойловой стало известно осенью прошлого года. Как рассказывала сама многодетная мать, она случайно узнала, что находится в положении.
Пара вместе уже около десяти лет. У супругов уже есть трое детей – дочери Ариела, Лея и Майя. Однако артист неоднократно заявлял, что мечтает о наследнике. И вот сегодня случилось это радостное событие – у артиста родился сын.
Джиган выложил в своем инстаграм-аккаунте фото из операционной палаты. Репер в медицинском халате, шапочке и маске держит на руках сверток с младенцем. Ребенок получил имя Давид, что в переводе с древнееврейского означает любимец.
Роды прошли в США, где семья планирует остаться до осени. Пара хочет, чтобы ребенок окреп окончательно и спокойно перенес длительный перелет.
Ранее Оксана Самойлова шутила, что есть и в четвертый раз у них родится дочь, ей придется рожать и в пятый раз, ведь Джиган так мечтает о мальчике. По заявлению многодетной матери, четвертая беременность далась ей легче, чем три предыдущие. Однако на последних сроках женщина все же жаловалась на сильную сонливость и аллергию. Также из-за стресса Оксана сильно похудела перед родами.