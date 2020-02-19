Приступ Дмитрия Диброва в кинотеатре попал на видео

Приступ телеведущего Дмитрия Диброва в московском кинотеатре «Октябрь» попал на видео.

Судя по кадрам, Дибров упал внезапно посреди помещения. Это увидели другие гости мероприятия, в том числе — Леонид Якубович. Он одним из первых бросился на помощь своему коллеге.

В скором времени на место прибыли медики скорой помощи. Они провели необходимые манипуляции, после чего положили Дмитрия на носилки и увезли.

Обследование телеведущего Дмитрия Диброва выявило, что у него случился микроинсульт. Врачи рекомендовали госпитализацию сроком до десяти дней. Представитель журналиста Табриз Шахиди подтвердил эту информацию.

«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате. Созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо. Рекомендации врачей по госпитализации — 7-10 дней», — сказал Шахиди.

Супруга телеведущего Полина Диброва прокомментировала состояние здоровья Дмитрия после госпитализации и обследования.