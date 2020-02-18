Гуляй, Эстония! Есть всего три ночи в году, когда ты можешь праздновать до утра, а соседи ничего не смогут с этим поделать

Согласно Закону о защите правопорядка, запрет на чрезмерный шум и световые эффекты в ночь с 1 января, 25 февраля и 24 июня не действует, пояснила старший сотрудник правоохранительных органов в управлении по профилактике и судебным разбирательствам Кайри Рянк Elu24.

Это означает, что во время более приходящихся по душе эстонскому народу праздников — новогодней ночи, годовщины республики и Иванова дня можно шуметь всю ночь даже в многоквартирных домах. Однако в пределах разумного!

«Если ситуация выходит за рамки предела и шум сопровождается другими нарушениями, полиция должна быть проинформирована. Шум и световые эффекты, которые вредны или опасны для здоровья безусловно, неприемлемы », — пояснила Рянк.

Грохотать можно хоть всю ночь, но только в случае, если вы трезвы! ФОТО: Erik Tikan/Postimees

Наиболее распространенными проблемами являются многоквартирные дома, где через тонкие стены слышна громкая музыка или другие звуки, а также жилые дома, расположенные рядом или в одном здании с развлекательным заведением. «В таком случае необходимо оценить, является ли такой шум по месту жительства повседневным или значительно отличается от обычного. Если возможно, то люди должны придти к соглашению самостоятельно», — добавила Рянк.