Что случилось? Сотни людей бегали по Отепя в трусах и купальниках

Финны придумали бег с женщинами на руках, итальянцы бросают сапоги - кто дальше, а в эстонском Отепя придумали отличный трюк по привлечению туристов - организовали известный в Европе саунамарафон с посещением почти всех бань региона.
В этот раз в марафоне приняли участие и из Эстонии, а также из 19 других иностранных государств. По этому случаю в городе и окрестностях можно было увидеть сотни мужчин и женщин либо в купальниках, либо в нижнем белье или халатах. Все парились, расслаблялись в джакузи, а лучше из лучших получили достойные призы.
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