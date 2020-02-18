Что случилось? Сотни людей бегали по Отепя в трусах и купальниках

В этот раз в марафоне приняли участие и из Эстонии, а также из 19 других иностранных государств. По этому случаю в городе и окрестностях можно было увидеть сотни мужчин и женщин либо в купальниках, либо в нижнем белье или халатах. Все парились, расслаблялись в джакузи, а лучше из лучших получили достойные призы.