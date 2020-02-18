Вт, 18.02.2020
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Что случилось? Сотни людей бегали по Отепя в трусах и купальниках

Финны придумали бег с женщинами на руках, итальянцы бросают сапоги - кто дальше, а в эстонском Отепя придумали отличный трюк по привлечению туристов - организовали известный в Европе саунамарафон с посещением почти всех бань региона. 

В этот раз в марафоне приняли участие и из Эстонии, а также из 19 других иностранных государств. По этому случаю в городе и окрестностях можно было увидеть сотни мужчин и женщин либо в купальниках, либо в нижнем белье или халатах. Все парились, расслаблялись в джакузи, а лучше из лучших получили достойные призы.

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