Малышева и Ургант спели дуэтом песню о коронавирусе на Первом канале

Усевшись за фортепиано, теледоктор весьма недурно исполнила песню на мотив хита Валерия Леонтьева «Ты меня не забывай», в которой рассказывается о том, как не заразиться китайским коронавирусом.

Иван Ургант составил компанию Малышевой, аккомпанируя себе на гитаре. А на подтанцовке в лучших традициях программы «Жить здорово!» танцевал Дмитрий Хрусталев в костюме вируса.