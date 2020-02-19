Ср, 19.02.2020
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Малышева и Ургант спели дуэтом песню о коронавирусе на Первом канале

Елена Малышева и Иван Ургант

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Елена Малышева стала гостем шоу своего коллеги-ведущего «Вечерний Ургант», где в очередной раз поразила публику собственной многогранностью, пишет Экспресс газета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Усевшись за фортепиано, теледоктор весьма недурно исполнила песню на мотив хита Валерия Леонтьева «Ты меня не забывай», в которой рассказывается о том, как не заразиться китайским коронавирусом.

Иван Ургант составил компанию Малышевой, аккомпанируя себе на гитаре. А на подтанцовке в лучших традициях программы «Жить здорово!» танцевал Дмитрий Хрусталев в костюме вируса.

Напомним, на данный момент в мире, по официальной статистике, насчитывается порядка 73 тысяч заразившихся новым вирусом; число погибших уже превысило 1800 человек.

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