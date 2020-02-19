ЖИВЫЕ ПОЗАВИДУЮТ МЕРТВЫМ ⟩ Озвучено жуткое предсказание Ванги на 22.02.2020

Как заявили нумерологи, само по себе сочетание только двоек и нулей в дате является роковым для всего человечества. Кум Ванги журналист Сергей Костанай привел ее слова на этот день. «Надо пережить день со всеми двойками. Пепел покроет землю, вода выйдет из берегов», - рассказал он.

В свою очередь, личный переводчик Ванги Стоян Петров заявил, что в день, котором сойдутся пять двоек, будет связан с возвращением «забытой болезни», которая поразит человечество. При этом она не указала источник болезни, отметив, что появится заболевание «на Юге», а затем распространится по всей земле.

«Когда наступит год зеркала, проблема придет от желтого», - говорила Ванга. Многие предположили, что речь идет о коронавирусе, эпидемия которого еще с конца прошлого года бушует по планете, которая началась она в Китае.

Говорила Ванга и о столкновении астероида с Землей в день пяти двоек. «Незадолго до дня пяти двоек черный пепел накроет Землю и закроет Солнце, реки выйдут из берегов, огромные территории исчезнут с лица земли, а живые позавидуют мертвым». Также было обнародовано более точное предсказание Ванги: «Большое тело прилетит на Землю и ударится об воду. Волны смоют много стран, и Солнце погаснет на три года … Добрые выживут, а злые, которые считают себя умными, погибнут. Очень много погибнет. А потом будет очень хорошая жизнь, и наступит бессмертие», - цитирует Вангу Костанай.

По словам ученых, 15 февраля 2020 года - за неделю до дня с «пятью двойками», мимо Земли пролетел астероид под названием 2002 PZ39, но для него «приготовлена» еще одна ближайшая дата с пятью двойками - 22.12.2020. По их астронавтов, наша планета в безопасности, а метеорит PZ39 пролетит от Земли на расстоянии 5 800 000 километров. Следующее приближение астероида ожидается только через 55 лет, так как вокруг Солнца он пролетает за 650 дней.