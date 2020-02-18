Шура о разборках в Риге: «Он бы там инвалидом остался!»

Шура выступил в Риге. Артист отметил, что ему очень понравилась латвийская публика. Он подчеркнул, что она ничем не отличается от российской.

Молодцы, все пели хором. Все ржали под мои анекдоты. Все аплодировали, пели, отдыхали, тянули рюмки,

– рассказал Шура.

Если говорить об участии Шуры в интернет-шоу, то он признается, что толком не знал, куда его приглашают. Тем не менее он доволен, что стал гостем в передаче «Что было дальше». Его сейчас зовут на вторую программу, но он уже не хочет идти.

«Они на этот раз подготовятся», – смеясь, отмечает он.

Сейчас шутки стали намного жестче. В 90-е подобный юмор и хейтеры не могли долго существовать.

Их сразу убивали. Они выглядели минут пять... Те, которые мои. Я с такой крышей работаю до сих пор. У меня они отлетали...

– заявляет Шура.

Тем, кто выкрикивал что-то из толпы, могли дать по голове и унести на носилках.

«Если уж я замечу, то пи**ец ему... У меня жестко. Могу сам долбануть», – указывает артист.

Шура рассказал, что на последнем концерте в Риге его достал один настойчивый зритель.

Вчера меня один задолбал. Встал около сцены, а я жестикулирую руками достаточно низко. Он раз пять мне по ладошке долбанул. Я подумал: "Сейчас е*ану". Такой конченый. И жена его уже одергивает, а ему надо. У меня такие тяжелые кроссовки. Он бы там инвалидом остался,

– отмечает певец.

Артист указал, что, зная его характер, хейтеры могут ему только на страничках в соцсетях писать.

В завершение исполнитель отметил, что он очень дружелюбен и не отказывает поклонникам в селфи. Он не жалеет, что пик его популярности пришелся на 90-е годы.

Я родился в свое время и тогда, когда нужно,

– подчеркивает он.

Шура уверен, что и сейчас он бы пробился со своими песнями. Артист не сомневается, что он бы справился с волной хейта в Интернете. В 90-х успех был дан откуда-то свыше. Исполнитель считает, что сейчас в шоу-бизнесе много мусора.

«Тогда выходили и умели петь. Да, кто-то пел под фонограмму, открывал рот под чужую фонограмму. Но сейчас очень много бездарных. Каждый звезда. Многие из них в 90-е бы не попали на эстраду. Алла Пугачева и Иосиф Кобзон приглядывали за эстрадой» – рассказывает он.