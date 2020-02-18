Бывший муж Эвелины Бледанс снова женился и стал отцом

Напомним, Семин развелся с Эвелиной Бледанс в 2017 году, экс-супруги остались в хороших отношениях и часто общаются по вопросам, связанным с воспитанием общего сына Семена. И если 50-летняя актриса о личной жизни не распространяется, то продюсер не скрывает, что давно счастлив рядом с другой женщиной, пишет «Стархит».

Марина признавалась, что беременность была сложной: случались перепады настроения и проблемы с самочувствием. Однако Семин все это время был рядом и поддерживал избранницу. «Справки, анализы, покупки, взаимодействие с врачами, роддомом, курсы подготовки к родам — у беременных правда много забот, требующих больших ресурсов и сил. Это помимо нагрузки на организм, меняющегося гормонального фона и других радостей в виде токсикоза, изжоги. Стереотип о том, что беременность — исключительно счастье и удовольствие, далек от истины», — говорит жена продюсера.