Вт, 18.02.2020
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Филипп Киркоров едет в Эстонию с новым грандиозным шоу: Limon разыгрывает 4 билета!

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Филипп Киркоров представит в Таллинне новое шоу #Цветнастроения! 

13 марта на Ледовой арене «Тондираба» Филипп Киркоров представит свое новое шоу #Цветнастроения. Трудоспособность артиста давно стала легендой. У публики еще не улеглись впечатления от шоу «Я», поставленного режиссером от Cirque du Soleil Франко Драгоне, а Король и маэстро Драгоне уже подготовил новую грандиозную программу #Цветнастроения... Новое шоу получило говорящее само за себя название. С одной стороны, это намек на то, что оно является логическим продолжением предыдущей работы, а с другой, очевидно, что Филипп Киркоров предстанет с новой неожиданной стороны.

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