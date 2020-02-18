Роберт Паттинсон впервые прокомментировал свой титул самого красивого в мире мужчины

Прежде я не был готов к ролям симпатичных парней, потому что всегда был довольно неловким в общении с людьми. Для меня стало шоком, что я так легко получил роль красавчика в "Гарри Поттере". Затем последовал красивый-красивый Эдвард в "Сумерках",
— рассказал актёр.
По словам Паттинсона, в начале съёмок киноленты о вампирах он проэпилировал тело воском и покрасил волосы, а после съёмок — набрал лишний вес, из-за чего выглядел как "ребёнок с париком". Актёр также добавил, что до премьеры картины, принёсшей артисту всемирную популярность, знакомые вовсе не считали его привлекательным.
Лайф ранее рассказывал, каким путём учёные пришли к выводу, что Паттинсон — самый красивый мужчина на Земле. Всё дело в золотом сечении.