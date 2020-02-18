Роберт Паттинсон впервые прокомментировал свой титул самого красивого в мире мужчины

Прежде я не был готов к ролям симпатичных парней, потому что всегда был довольно неловким в общении с людьми. Для меня стало шоком, что я так легко получил роль красавчика в "Гарри Поттере". Затем последовал красивый-красивый Эдвард в "Сумерках",