Вт, 18.02.2020
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Роберт Паттинсон впервые прокомментировал свой титул самого красивого в мире мужчины

Роберт Паттинсон.

ФОТО: Nathan Denette/AP

Британский актёр Роберт Паттинсон заявил, что приписанный ему статус самого красивого мужчины в мире вызвал у него недоумение. В интервью изданию Allure артист признался, что считает выводы учёных странными, пишет Лайф.

Прежде я не был готов к ролям симпатичных парней, потому что всегда был довольно неловким в общении с людьми. Для меня стало шоком, что я так легко получил роль красавчика в "Гарри Поттере". Затем последовал красивый-красивый Эдвард в "Сумерках",

— рассказал актёр.

По словам Паттинсона, в начале съёмок киноленты о вампирах он проэпилировал тело воском и покрасил волосы, а после съёмок — набрал лишний вес, из-за чего выглядел как "ребёнок с париком". Актёр также добавил, что до премьеры картины, принёсшей артисту всемирную популярность, знакомые вовсе не считали его привлекательным.

Лайф ранее рассказывал, каким путём учёные пришли к выводу, что Паттинсон — самый красивый мужчина на Земле. Всё дело в золотом сечении.

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