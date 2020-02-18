«Мама, прости, что стыдился твоей работы»: в океане нашли бутылку с трогательной запиской

Летом 2019 года жительница канадского города Ванкувер Никки Саадат собирала вблизи архипелага Хайда-Гуай водоросли и обнаружила в океане пластиковую бутылку с посланием на неизвестном ей языке. Понятна была только дата: ноябрь 2003 года. На бутылке не было никаких маркировок, но похожая тара распространена в Юго-Восточной Азии, сообщает издание Vancourier, передает Сегодня.
Девушка показала фотографии послания специалистам по индонезийскому языку. Оказалось, что оно представляет собой выраженное в поэтической форме размышление о любви сына к матери.
"Мама… Прости меня за то, что не слушал твои советы, хотя ты была права. Мама… Прости меня за то, что стыдился твоей работы, хотя ты ходила на нее ради меня, чтобы нам было что поесть. И ты никогда не жаловалась на это, но у тебя есть я, высокомерный сын, который не умеет быть благодарным", – говорилось в письме. Оно подписано мужским именем Йорис Наикамбо.
Саадат задалась целью найти автора послания или его мать и узнать их судьбу, но поиск по социальным сетям не дал результата. Велик шанс, что Наикамбо работал за границей и отправлял деньги домой. То, что автор не отправил письмо по почте, дает возможность предположить, что он работал на круизном судне. Никки направила письма в индонезийские СМИ в надежде собрать больше информации о послании, но пока не получила ответов.