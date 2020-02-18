«Мама, прости, что стыдился твоей работы»: в океане нашли бутылку с трогательной запиской

"Мама… Прости меня за то, что не слушал твои советы, хотя ты была права. Мама… Прости меня за то, что стыдился твоей работы, хотя ты ходила на нее ради меня, чтобы нам было что поесть. И ты никогда не жаловалась на это, но у тебя есть я, высокомерный сын, который не умеет быть благодарным", – говорилось в письме. Оно подписано мужским именем Йорис Наикамбо.