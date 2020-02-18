Зверское убийство голливудской секс-гуру: 38-летнюю Эми Харвик выбросили из окна

Приехавших полицейских встретила соседка Харвик, которая утверждала, что на нее напали. По подозрению в убийстве знаменитости задержали её бывшего бойфренда — 41-летнего Гарета Пурсхауса.

По информации, имеющейся в СМИ, 38-летняя Харвик выпала с балкона третьего этажа. На ее теле найдены следы борьбы, кроме того, соседка вызвала полицию, поскольку слышала крики.

Наверху здания, из которого выпала секс-гуру, правоохранители обнаружили следы возможной борьбы. Также были найдены признаки того, что посторонний человек заходил в дом, а затем выходил из него, вероятно, после убийства.