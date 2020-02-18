Зверское убийство голливудской секс-гуру: 38-летнюю Эми Харвик выбросили из окна
Полиция Лос-Анджелеса обнаружила тело голливудской секс-гуру — доктора Эми Харвик. Оперативников вызвали соседи, которые услышали женские крики. Однако спасти женщину не удалось, пишет Daily Star.
Приехавших полицейских встретила соседка Харвик, которая утверждала, что на нее напали. По подозрению в убийстве знаменитости задержали её бывшего бойфренда — 41-летнего Гарета Пурсхауса.
По информации, имеющейся в СМИ, 38-летняя Харвик выпала с балкона третьего этажа. На ее теле найдены следы борьбы, кроме того, соседка вызвала полицию, поскольку слышала крики.
Наверху здания, из которого выпала секс-гуру, правоохранители обнаружили следы возможной борьбы. Также были найдены признаки того, что посторонний человек заходил в дом, а затем выходил из него, вероятно, после убийства.
Выяснилось, что недавно жертва убийства говорила, что боится своего бывшего парня. К тому же виделись они в последний раз тоже недавно — около двух неделей назад.