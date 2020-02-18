Появилось пугающее видео туристки, скользящей на краю 900-метровой скалы

На кадрах ролика видно, как женщина сидит на покатом утесе и постепенно подбирается к его краю, поднимая вверх руки для снимка. Внизу виден город и побережье океана.

"Даже если такие люди не гибнут и получают этот "крутой снимок", я все равно считаю, что они чересчур рискуют своей жизнью – и, возможно, жизнями других людей внизу, чтобы получить его", – написал один из юзеров. "Фотография не стоит того. И вообще этот снимок заставляет меня думать, что автор – тщеславный идиот", – высказался другой. "Кто-то еще надеялся, что она случайно соскользнет? Это было бы занятно", – отметил третий.