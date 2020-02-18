Вот за что организаторы эстонского отбора на «Евровидение» выписали звездам штрафы

Как стало известно, некоторые участники эстонского отбора на «Евровидение» - Eesti Laul - в этот раз нарушили главное правило и получили штраф. Без их ведома песня, подготовленная для конкурса, появилась в Сети раньше срока, за это трем артистам пришлось заплатить штраф, иначе участие в полуфинала конкурса стало бы невозможным, передает Sky.ee.
Штрафы заплатили Стефан, Шира и Марилийс Йыгева. Журналисты поинтересовались у нее, какая это была сумма, но певица лишь отшутилась: «Туфель по 17 евро, как у певицы Лауры, на эти деньги можно купить много».