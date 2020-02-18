Евгений Миронов впервые показал сына от суррогатной матери

Евгений Миронов тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Именно поэтому о том, что у актера есть ребенок, поклонники узнали только недавно. В середине января артист вместе с наследником посетил благотворительное мероприятие, пишет «Стархит».
53-летний Евгений Миронов никогда не афишировал романы, поэтому большинство фанатов считают его одиноким. На самом деле у актера уже давно есть ребенок, рожденный от суррогатной матери. Ранее журналистам не удавалось запечатлеть артиста с сыном, но 11 января они вместе посетили благотворительную акцию «Волшебный каток». Весь вечер Миронов катался на коньках с малышом и, не стесняясь, позировал фотографам.
Известно, что мальчика зовут Петр, ему около пяти лет. Сейчас он часто сопровождает Миронова на репетициях в Театре наций. В здании культурного учреждения для Пети даже выделили отдельную комнату, где он может отдыхать и играть. При этом все коллеги Евгения в курсе, что он давно стал отцом.
Ранее сообщалось, что актер прибегнул к услугам суррогатной матери по совету Аллы Пугачевой. По словам знакомых, Миронов обожает сына и старается не разлучаться с ним надолго. Когда же заботливый отец уезжает на съемки или долгие гастроли, о мальчике заботится няня. Проживают Евгений с наследником в квартире на Чистых прудах, которую артист купил много лет назад.
Напомним, что ранее Евгению неоднократно приписывали романы с коллегами. Так, инсайдеры утверждали, что актер встречался с Анастасией Заворотнюк, Ульяной Лопаткиной и Аленой Бабенко. Однако Миронов так и не женился ни на одной из своих пассий. Мама актера в одном из интервью признавалась, что опасается за будущее сына, который может остаться один в старости. Самого же Евгения этот вопрос всегда мало интересовал: все свободное время он тратил на творческие поиски и съемки.
Мальчик наблюдает за работой отца с ранних лет, много времени проводит в театре. Однако пока Евгений не готов показывать его зрителям и поклонникам, поэтому и вопросы о наследнике всегда игнорирует. Евгений и раньше появлялся на публике с Петей, но мальчика всегда принимали за племянника артиста