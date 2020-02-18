Названа связь между сексом и онкологией

Так, ученые из Великобритании, Канады, Италии, Австрии и Турции собрали данные около 5 722 жителей Британии, средний возраст которых составил 64 года. В ходе анкетирования респонденты указывали число сексуальных партнеров, которые были у них на протяжении всей жизни. Уточняется, что в числе участников эксперимента оказались женщины, у которых было более десяти партнеров. После обследования опрошенных представительниц прекрасного пола выяснилось, что у них на 91% чаще диагностировали рак, чем у респонденток с одним партнером. Такая же тенденция наблюдалась и у мужчин.

Кроме того, респонденты с десятью и более партнерами на 69% чаще заболевают онкологией, чем мужчины с одной партнершей. При этом, исследователи подчеркивают, что по итогам эксперимента о влиянии количества партнеров на развитие рака говорить пока рано.

И все же в тоже время они объясняют подобную статистику влиянием инфекций, передающихся половым путем.