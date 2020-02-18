Гороскоп на 18 февраля: Тельцам не придется скучать, а Скорпионы способны очаровывать окружающих

В этот вторник нами управляют энергии 25-х лунных суток — это время, когда в первую очередь нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Разум и логика в этот период могут вас подвести, а интуиция, наоборот, подскажет правильное решение. Символ этого дня — черепаха с ее спокойствием и мудростью, она поможет вам в решении самых сложных задач.
Овен
Старайтесь не слишком вникать в трудовой процесс и напрягаться. Работа от вас все равно никуда не денется.
Телец
В этот день скучать вам точно не придется. Постарайтесь провести его в кругу единомышленников.
Близнецы
Старайтесь никому не навязываться со своими советами, особенно если вас об этом не просят.
В этот день лучше не проводить никаких утомительных мероприятий и поездок. Поберегите нервы.
Лев
Посвятите какое-то время на подарки для родных. Для этого необязательно искать специальный повод.
Дева
Глаза боятся, а руки пусть делают – для вас главное в этот день начать, а дальше все пойдет, как по маслу.
Весы
Уделите должное внимание своей внешности, потому что от вашей самооценки будет зависеть и ваш успех, советует «Сегодня».
Скорпион
Стрелец
Ваше необдуманное слово может привести к серьезному конфликту, так что следите за своими фразами.
Козерог
Если вам приглянулась какая-то вещь, можете смело ее покупать, не оглядываясь на высокую стоимость.
Водолей
Этот день подходит для начала занятий по оздоровлению своего организма. К примеру, сядьте на диету.
Рыбы
Ваша инициатива будет услышана и коллеги или начальство похвалят вас за оригинальность решения задачи.