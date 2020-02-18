Гороскоп на 18 февраля: Тельцам не придется скучать, а Скорпионы способны очаровывать окружающих

Овен

Старайтесь не слишком вникать в трудовой процесс и напрягаться. Работа от вас все равно никуда не денется.

Телец

В этот день скучать вам точно не придется. Постарайтесь провести его в кругу единомышленников.

Близнецы

Старайтесь никому не навязываться со своими советами, особенно если вас об этом не просят.

Рак

В этот день лучше не проводить никаких утомительных мероприятий и поездок. Поберегите нервы.

Лев

Посвятите какое-то время на подарки для родных. Для этого необязательно искать специальный повод.

Дева

Глаза боятся, а руки пусть делают – для вас главное в этот день начать, а дальше все пойдет, как по маслу.

Весы

Уделите должное внимание своей внешности, потому что от вашей самооценки будет зависеть и ваш успех, советует «Сегодня».

Скорпион

В этот день вы можете рассчитывать на неоднозначные знаки внимания со стороны влиятельного человека.

Стрелец

Ваше необдуманное слово может привести к серьезному конфликту, так что следите за своими фразами.

Козерог

Если вам приглянулась какая-то вещь, можете смело ее покупать, не оглядываясь на высокую стоимость.

Водолей

Этот день подходит для начала занятий по оздоровлению своего организма. К примеру, сядьте на диету.

Рыбы