Джастин Бибер не планирует заводить детей в ближайшее время: новое интервью с певцом

25-летний певец, женатый на модели Хейли Бибер, признался, что хотел бы однажды стать отцом. Однако в ближайшее время Джастин планирует посвятить свое время карьере.
Прежде чем стать отцом, Джастин сказал, что он планирует поехать в тур, быть женатым, наслаждаться путешествиями только вдвоем, строить отношения, рассказывает Joinfo.com со ссылкой на Bang Showbiz.
Джастин Бибер и религия
Джастин Бибер — очень религиозный человек. По словам певцам, вера станет важной составляющей воспитания будущих детей.
Певец сказал Зейну Лоу из Apple Music: «Когда вы принимаете Иисуса, он говорит, что теперь вы ходите со Святым Духом. Итак, я думаю, что я просто хочу быть ведомым Святым Духом».
Джастин — защитник Билли Айлиш
Помимо этого, Джастин Бибер высказал необычную мысль в своем интервью. По его словам, он чувствует себя защитником 18-летней звезды Билли Айлиш. В последние годы ее карьера стремительно идет в гору — например, недавно певица завоевала сразу пять премий «Грэмми».
Джастин Бибер видит свое сходство с Билли Айлиш в том, что он тоже стал знаменитым в подростковом возрасте.
«Я определенно чувствую себя ее защитником. Мне было тяжело быть таким молодым, работать в индустрии, не зная, куда обратиться. Все говорили мне, что любят меня, и просто повернулись спиной через секунду.
Это трудно, поэтому я хочу, чтобы она знала, что может рассчитывать на меня. Но в конце концов, я не хочу… Я никогда буду в отношениях с ней. Это должно быть естественно, верно? Я просто позволяю ей делать свое дело.
Если я ей когда-нибудь понадоблюсь, я буду рядом. Я просто хочу защитить ее. Я не хочу, чтобы она прошла через то, через что прошел я. Я никому этого не желаю. Если я ей когда-нибудь понадоблюсь, я буду на расстоянии звонка».
Джастин Бибер в последнее время очень часто выступает в качестве благотворителя. Ранее он пожертвовал поклоннице 100 000 долларов на проект, связанный с психическими заболеваниями.
Помимо этого, ранее стало известно, что со здоровьем Джастина не все в порядке. Он живет и борется со страшным смертельным заболеванием — болезнью Лайма.