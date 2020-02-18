Джастин Бибер не планирует заводить детей в ближайшее время: новое интервью с певцом

Прежде чем стать отцом, Джастин сказал, что он планирует поехать в тур, быть женатым, наслаждаться путешествиями только вдвоем, строить отношения, рассказывает Joinfo.com со ссылкой на Bang Showbiz.

Джастин Бибер и религия

Джастин Бибер — очень религиозный человек. По словам певцам, вера станет важной составляющей воспитания будущих детей.

Певец сказал Зейну Лоу из Apple Music: «Когда вы принимаете Иисуса, он говорит, что теперь вы ходите со Святым Духом. Итак, я думаю, что я просто хочу быть ведомым Святым Духом».

Джастин — защитник Билли Айлиш

Помимо этого, Джастин Бибер высказал необычную мысль в своем интервью. По его словам, он чувствует себя защитником 18-летней звезды Билли Айлиш. В последние годы ее карьера стремительно идет в гору — например, недавно певица завоевала сразу пять премий «Грэмми».

Джастин Бибер видит свое сходство с Билли Айлиш в том, что он тоже стал знаменитым в подростковом возрасте.

«Я определенно чувствую себя ее защитником. Мне было тяжело быть таким молодым, работать в индустрии, не зная, куда обратиться. Все говорили мне, что любят меня, и просто повернулись спиной через секунду.

Это трудно, поэтому я хочу, чтобы она знала, что может рассчитывать на меня. Но в конце концов, я не хочу… Я никогда буду в отношениях с ней. Это должно быть естественно, верно? Я просто позволяю ей делать свое дело.

Если я ей когда-нибудь понадоблюсь, я буду рядом. Я просто хочу защитить ее. Я не хочу, чтобы она прошла через то, через что прошел я. Я никому этого не желаю. Если я ей когда-нибудь понадоблюсь, я буду на расстоянии звонка».

Джастин Бибер в последнее время очень часто выступает в качестве благотворителя. Ранее он пожертвовал поклоннице 100 000 долларов на проект, связанный с психическими заболеваниями.