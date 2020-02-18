Ларису Долину перекосило после неудачной пластики

По слухам, операция произошла в октябре, и с того времени Лариса Долина практически перестала выходить в свет, пишет Topnews.

Опубликованные в Интернете кадры были сняты на днях на свадьбе писательницы и телеведущей Лены Лениной.

«Знаете, в таких случаях всегда очень трудно подобрать слова, потому что когда такое событие происходит с человеком, который тебе очень близок, который тебе очень дорог, все слова по сравнению с чувствами бессильны. Тем не менее, дорогая моя подружка, я безумно за тебя счастлива, я очень надеюсь на то, что вы будете беречь эту красоту, холить и лелеять, уважать ее. А тебе я хочу пожелать, чтобы ты была по-настоящему, по-женски, безумно счастлива», - говорит Долина в рамках своего поздравления.

Пользователи Сети тут же обратили внимание на странный вид Ларисы Долиной. Многие отметили, что ее внешность стала результатом неудачной пластической операции.