Раскрыта ориентация и личная жизнь Юрия Дудя

Часть публики считает, что Юрий Дудь — гей. На это якобы намекает и предполагаемый профеминизм Юрия (в российском обществе считается, что мужчина может поддерживать борьбу женщин за их права, только являясь представителем ЛГБТ), и, собственно, его сочувствие к лицам с нетрадиционной ориентацией.

«Я не гей. К сожалению», — говорил журналист о себе в далеком 2015 году. Тогда многие пользователи сделали из этого признания предсказуемый вывод: «Если к сожалению, то точно гей».

«Экспресс газете» удалось доподлинно выяснить, является ли Юрий Дудь гомосексуалистом.

Однокурсники Юры (по журфаку МГУ) вспоминают, что у него был долгий роман с девушкой по имени Мария. Отношения длились еще со школьных времен и продолжились уже в университете. После расставания с Машей журналист встретил другую девушку — студентку Российского технологического института Ольгу Боневу — и через пару лет женился.