Отт Лепланд безуспешно пытается найти нового хозяина своему автомобилю

Певец сообщил еще в январе, что продает свою Toyota, но до сих пор она так и не нашла своего нового хозяина, пишет Sky.ee.
У музыкантов, как и у всех остальных людей, есть вещи которые со временем должны найти для себя нового хозяина. Это могут быть костюмы, награды, инструменты, а также четырехколесные друзья.
Певец Отт Лепланд в прошлом году стал обладателем автомобиля Jaguar и поэтому ищет новый новый дом для для темно-красной Toyota Yaris, которую до сих пор никто не купил. «Эта крутая машина ищет себе нового хозяина! Взгляни на нее, и если понравилась – покупай!», – подписал публикацию Отт Лепланд в январе.
Toyota Yaris выставлена на продажу на портале, ее цена 15 000 евро.
Теперь, спустя месяц, Лепланд вновь опубликовал объявление у себя в Facebook.