Отт Лепланд безуспешно пытается найти нового хозяина своему автомобилю

У музыкантов, как и у всех остальных людей, есть вещи которые со временем должны найти для себя нового хозяина. Это могут быть костюмы, награды, инструменты, а также четырехколесные друзья.

Певец Отт Лепланд в прошлом году стал обладателем автомобиля Jaguar и поэтому ищет новый новый дом для для темно-красной Toyota Yaris, которую до сих пор никто не купил. «Эта крутая машина ищет себе нового хозяина! Взгляни на нее, и если понравилась – покупай!», – подписал публикацию Отт Лепланд в январе.

Toyota Yaris выставлена на продажу на портале, ее цена 15 000 евро.