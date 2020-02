Ида Галич показала лицо новорожденного сына

View this post on Instagram

Вокруг теперь столько всего не нужного: Блеклого,пустого, будто бумажного. Не хочется теперь ни шумного, ни эпатажного. Лишь бы только держать в руках Человека важного. Ида Васильевна не сильна в стихотворениях... но сильна в эмоциях. Смотрю на комочек и не понимаю, ну кааааак мы без него раньше обходились ... @flo_rida не устану говорить тебе спасибо! Мы вчера забрали кулёчек домой. Теперь воообще все по-другому. Привыкаем. Сложнее, но однозначно лучше, чем было. Спасибо @vasiliigalich @zarina_galich , что приютили на первое время ! Спасибо, что прошли весь путь от родильной/реанимации/палаты до выписки/дома/коликов (последнее только начинается, кстати 😂😭) Ещё раз хочется низко поклониться нашей любимой @normantovich_doctor (последнее фото) ❤️ благодаря вам моя беременность была абсолютным праздником💃🏻. Ph: наша дорогая @vorokha