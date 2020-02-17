Ида Галич показала лицо новорожденного сына

Неделю назад 29-летняя телеведущая Ида Галич впервые стала мамой. У звезды и ее мужа родился сын, которого назвали Леоном, пишет 7days.ru.
Накануне Ида вернулась из роддома домой, и теперь полностью погрузилась в заботы о малыше. А сегодня Галич призналась, что уже столкнулась с первыми сложностями в уходе за ребенком. С какими именно, молодая мама не указала, лишь отметила, что «теперь вообще все по-другому. Привыкаем. Сложнее, но однозначно лучше, чем было».
К слову, Ида — одна из немногих знаменитостей, которая решила с первых дней рождения сына не прятать его от поклонников и журналистов. Поэтому первые фото после выписки из роддома Ида опубликовала в личном блоге в соцсетях. На снимках запечатлены родные Галич и маленький сын. «Как круто, что лицо ребенка не замазано смайлом. Огромного вам счастья!», «До мурашек просто ваши фотографии», «Вы такие классные», — отреагировали пользователи.
Напомним, Галич вышла замуж за своего возлюбленного Алана Басиева в 2018 году после непродолжительного романа. А в августе 2019 года супруги сообщили о том, что скоро станут родителями.
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Вокруг теперь столько всего не нужного: Блеклого,пустого, будто бумажного. Не хочется теперь ни шумного, ни эпатажного. Лишь бы только держать в руках Человека важного. Ида Васильевна не сильна в стихотворениях... но сильна в эмоциях. Смотрю на комочек и не понимаю, ну кааааак мы без него раньше обходились ... @flo_rida не устану говорить тебе спасибо! Мы вчера забрали кулёчек домой. Теперь воообще все по-другому. Привыкаем. Сложнее, но однозначно лучше, чем было. Спасибо @vasiliigalich @zarina_galich , что приютили на первое время ! Спасибо, что прошли весь путь от родильной/реанимации/палаты до выписки/дома/коликов (последнее только начинается, кстати 😂😭) Ещё раз хочется низко поклониться нашей любимой @normantovich_doctor (последнее фото) ❤️ благодаря вам моя беременность была абсолютным праздником💃🏻. Ph: наша дорогая @vorokha