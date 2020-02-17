Ида Галич показала лицо новорожденного сына

Накануне Ида вернулась из роддома домой, и теперь полностью погрузилась в заботы о малыше. А сегодня Галич призналась, что уже столкнулась с первыми сложностями в уходе за ребенком. С какими именно, молодая мама не указала, лишь отметила, что «теперь вообще все по-другому. Привыкаем. Сложнее, но однозначно лучше, чем было».

К слову, Ида — одна из немногих знаменитостей, которая решила с первых дней рождения сына не прятать его от поклонников и журналистов. Поэтому первые фото после выписки из роддома Ида опубликовала в личном блоге в соцсетях. На снимках запечатлены родные Галич и маленький сын. «Как круто, что лицо ребенка не замазано смайлом. Огромного вам счастья!», «До мурашек просто ваши фотографии», «Вы такие классные», — отреагировали пользователи.