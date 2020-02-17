В этом году в Эстонии почти все песни для «Евровидения» написал один и тот же автор

26-летний композитор и продюсер Карл-Андер Рейсманн помогал писать песни для Стефана, Inger, Расмуса Ряндвеэ и Ширы. Все четыре композиции попали в финал, а всего в нем участвует 12 песен. Таким образом треть из них написана Рейсманном.

1. Stefan - «By My Side»

Рейсманн сотрудничал со Стефаном уже и раньше.

2. Rasmus Rändvee - «Young»

Месяц назад в передаче «Reporter» Рейсманн рассказывал, что песня появилась из демо-записей Ряндвеэ, которые он услышал в летом в Латвии.

Композитор говорит, что песня написана так, чтобы Ряндвеэ смог продемонстрировать весь диапозон своего голоса.

3. Inger - «Only Dream»

Совместная работа Ресманна и Inger началась летом 2018 года.

4. Shira - «Out in Space»

В прошлом году в финале конкурса было три песни Рейсманна. Их исполняли Inger, Stefan и Sissi.

Карл-Эрик Таукар и Карл-Андер Рейсманн ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp