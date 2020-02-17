В этом году в Эстонии почти все песни для «Евровидения» написал один и тот же автор

А вы знали, что треть всех песен (4 из 12), прошедших в финал конкурса Eesti Laul, написана одним и тем же человеком? В заголовке мы даже не побоялись сказать, что почти все песни написаны одним человеком, ведь в контексте данного конкурса это почти так и есть, 4 из 12, судите сами.
26-летний композитор и продюсер Карл-Андер Рейсманн помогал писать песни для Стефана, Inger, Расмуса Ряндвеэ и Ширы. Все четыре композиции попали в финал, а всего в нем участвует 12 песен. Таким образом треть из них написана Рейсманном.
1. Stefan - «By My Side»
Рейсманн сотрудничал со Стефаном уже и раньше.
2. Rasmus Rändvee - «Young»
Месяц назад в передаче «Reporter» Рейсманн рассказывал, что песня появилась из демо-записей Ряндвеэ, которые он услышал в летом в Латвии.
Композитор говорит, что песня написана так, чтобы Ряндвеэ смог продемонстрировать весь диапозон своего голоса.
3. Inger - «Only Dream»
Совместная работа Ресманна и Inger началась летом 2018 года.
4. Shira - «Out in Space»
В прошлом году в финале конкурса было три песни Рейсманна. Их исполняли Inger, Stefan и Sissi.
Рейсманн дебютировал на конкурсе Eesti Laul, когда ему было 18 лет. Тогда он участвовал вместе с коллективом Soundclear и был не только автором песни, но также и исполнителем. Такая формула не принесла молодому человеку успеха и композиция «A Soldier Boy» не прошла в финал.