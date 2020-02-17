Елена Степаненко станет ведущей телешоу

По данным издания, Степаненко в течение долгого времени отказывалась от предложений различных телеканалов, однако в итоге дала согласие на участие в новом проекте «России 1». Детали нового шоу пока не раскрываются. Известно лишь то, что программа будет юмористической.

В начале 2020 года стало известно, что медиахолдинг ВГТРК, в который входит «Россия 1», приостановил производство «Смехопанорамы», программы бывшего мужа Степаненко Евгения Петросяна. Однако сам юморист опроверг информацию о закрытии передачи и заявил, что шоу продолжает сниматься.

В декабре 2019 года сообщалось, что Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым.