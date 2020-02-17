Обладательница самой аппетитной попы Эстонии похвасталась дорогостоящей обувью

Эрна Хуско — бывшая фигуристка, а ныне фитнес-модель и консультант по здоровому образу жизни — около года назад уехала из Эстонии, но продолжает будоражить сердца поклонников из нашей страны.
На этот раз Эрна предстала перед поклонниками в полулежачей позе на кресле, а на ногах у нее красуются кожаные полусапоги Louis Vuitton. Похожую модель в другой расцветке можно приобрести за 1330 долларов (примерно 1220 евро).
В музеях не здорово, когда твои ноги болят после вчерашней тренировки.. смахните влево, чтобы увидеть мое воскресное настроение😅🥱🙂♿️ #немогудвигатьсянебудудвигаться,
— подписала фото фитнес-модель.