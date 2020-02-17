Как разводят на Airbnb: шесть самых популярных способов, чтобы сделать из вас дурака

Издание Vice попросило своих читателей поделиться историями о том, как они бронировали жилье на Airbnb и в итоге получали совсем не то, на что рассчитывали.

Отмена брони из-за «проблем с сантехникой»

Незадолго до даты заезда владелец жилья сообщает клиенту, что у него возникли серьезные проблемы с сантехникой. Отменить бронирование на этом этапе уже нельзя, но и жить в таких апартаментах запрещено. При этом, согласно правилам Airbnb, владельцы недвижимости не подвергаются штрафу, так как она «стала непригодной для проживания в силу непреодолимых причин».

«Вынужденная» замена жилья

«Вышедший из строя» унитаз может послужить поводом не только для отмены бронирования, но и для предоставления альтернативного жилья вместо «непригодного», причем в последний момент. Истинные причины, как нетрудно догадаться, кроются совсем в другом. Например, в том, что арендодатель нашел клиента, готового заплатить больше. Или в том, что выставленных на Airbnb квартиры или дома на самом деле не существует.

Нежданные соседи

На Airbnb одну и ту же жилплощадь не получится сдать нескольким клиентам одновременно: как только её бронируют, она пропадает из поисковой выдачи на период аренды. Но никто не запрещает владельцам жилья зарегистрировать его ещё в одной системе (например, на Booking.com) и параллельно сдать другим людям. В этом случае по прибытии в пункт назначения путешественники рискуют обнаружить, что их спальня и ванная уже заняты.

Оплата аренды «в конверте»

Некоторые арендодатели предлагают клиентам рассчитаться за жилье вне системы Airbnb. Такая самодеятельность владельцев недвижимости не сулит путешественникам ничего хорошего. Как правило, серые схемы расчета нужны для того, чтобы исключить возможность компенсации предоплаченного проживания в случае возникновения претензий к жилплощади.

Требование о возмещении «ущерба»

Путешественники, арендующие жилье через Airbnb, нередко ломают там мебель или портят приусадебный участок, но иногда хозяева недвижимости пользуются своим положением, чтобы обвинить гостей в ложном «нанесении значительного ущерба». Например, они могут потребовать компенсацию за чистку ковра от пролитого кофе на сумму в несколько тысяч долларов. Клиентам придется доказывать свою невиновность службе поддержки Airbnb.

Махинации с отзывами

Особенно предприимчивые владельцы жилья сразу же после выселения клиентов просят их поставить своему не самому лучшему объекту высший балл, чтобы получить престижный статус суперхозяина. Все претензии они предлагают направлять в личку. Если гость не соглашается, они заходят с другого фланга и просят вообще не оставлять отзыв. А отрицательный отзыв может быть скрыт самим сервисом по просьбе хозяина недвижимости. Для этого арендодатели направляют в Airbnb письмо с жалобой на клиента, в котором указывают на его предвзятость. В этом случае сотрудники компании часто принимают сторону владельцев жилья.